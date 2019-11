In Wilhelmshaven in Niedrsachsen hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein tödlicher Unfall ereignet. Dabei sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stießen ein paar Minuten nach Mitternacht zwei Fahrzeuge mit voller Wucht frontal zusammen. In den Trümmern des einen Wagens starben zwei Menschen.

Ein Unfallopfer kommt in Krankenhaus

In dem anderen Auto wurde ein Insasse verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Einzelheiten zum Hergang des Unfalls waren am frühen Sonntagmorgen noch nicht bekannt.

Zuerst hatten die Deutsche Presse-Agentur und die Bild über den tödlichen Unfall in Wilhelmshaven berichtet.

Unfall ereignet sich in Wilhelmshaven auf dem Friesendamm

Wie eine Nachrichtenseite des Bremer Hörfunks, „Buten un Binnen“, berichtet, soll sich der Unfall auf einer Umgehungsstraße in Wilhelmshaven ereignet haben, dem sogenannten Friesendamm. Der Wagen einer 23-Jährigen und ihres Beifahrers soll dem Bericht zufolge auf die Gegenfahrbahn geraten sein.

Nach dem Unfall war der Friesendamm wegen der Unfallaufnahme zunächst gesperrt, wie die Polizei in Wilhelmshaven twitterte.

Zwei Unfallopfer bei Aufprall wohl aus Auto geschleudert

Wegen der Schwere des Aufpralls sollen die 23-Jährige und ihr Beifahrer aus dem Fahrzeug geschleudert worden sein. Bei dem Verletzten des anderen Autos soll es sich um einen 28-Jährigen handeln.

Die 23-Jährige und ihr Beifahrer sollen „Buten un Binnen“ zufolge in einem Opel Corsa unterwegs gewesen sein, der 28-Jährige soll in einem BMW gefahren sein.