Bei einem Balkoneinsturz in Steinheim im Kreis Ludwigsburg sind fünf Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Montag wollten vier Männer am Pfingstsonntag in Steinheim ein Sofa mit einem Seil von einem Balkon im ersten Obergeschoss herunter lassen. Dabei knickte jedoch der Balkon plötzlich nach unten ab.

Unfall im Kreis Ludwigsburg: Fünf Männer kommen ins Krankenhaus

Alle vier Männer, 47 bis 58 Jahre alt, stürzten in die Tiefe und mussten ins Krankenhaus - laut einem Polizeisprecher hatten sie vermutlich bloß leichte Verletzungen. Eine Frau, die sich während des Unglücks auf der gegenüberliegenden Straßenseite befunden hatte, wurde leicht verletzt und musste vor Ort versorgt werden. Wie sie verletzt wurde, war zunächst unklar. Wie ein Sprecher erklärte, war das Sofa vermutlich zu schwer für den Balkon gewesen. Die genaue Ursache des Einsturzes müsse jedoch noch ermittelt werden.