Gleich mehrere schwere Unfälle hat es in Schluchsee im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald gegeben. Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos bei Schluchsee sind auf der B500 sechs Menschen verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Ein 41-Jähriger fuhr am Freitagabend auf der Bundesstraße 500, als sein Auto aus zunächst ungeklärter Ursache in die rechte Leitplanke prallte und anschließend auf die Gegenspur geriet, wie die Polizei mitteilte. Dort prallte der Kleinwagen des Mannes mit dem Kleinbus einer Familie zusammen. Die Familie soll Informationen der Polizei zufolge aus der Schweiz stammen.

Unfallverursacher von Schluchsee lebensgefährlich verletzt

Der 41-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und von einem Rettungshubschrauber ins Freiburger Uni-Klinikum geflogen. Das Ehepaar und die drei Kinder aus dem anderen Auto wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser gefahren. Die Bundesstraße war für mehr als drei Stunden voll gesperrt.

Immer wieder Unfälle in Schluchsee

In Schluchsee kommt es immer wieder zu Unfällen. Im Oktober etwa wurden drei Personen bei einem Unfall schwer verletzt.

Pressemeldung