Schreckliches Unglück in Essen: Eine 81-jährige Frau ist an einer Straßenbahn-Haltestelle in eine Menschenmenge gefahren. Elf Menschen seien verletzt worden, drei von ihnen schwebten in Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag.

Kein Anschlag: Polizei in Essen geht von Unfall aus

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Unfall, nicht von einem Anschlag aus. Drei der elf Verletzten hätten schwere Verletzungen erlitten, hieß es. Wie zu dem schweren Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.

Unfall an der Haltestelle der Straßenbahn

Die Straßenbahn hatte nach Angaben der Sprecherin an der Haltestelle Gervinusstraße gehalten und die Gäste waren ausgestiegen. In diesem Augenblick sei die Seniorin ungebremst in die aussteigenden Menschen gefahren. Die Polizei war in einem Großeinsatz.