Gondelsheim Unfall im Landkreis Karlsruhe: Drei Schwerverletzte

Gondelsheim / DPA

Ein 29 Jahre alter Autofahrer hat am Samstagabend bei Gondelsheim (Landkreis Karlsruhe) die Vorfahrt eines anderen Autos missachtet und dadurch einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Beim Abbiegen übersah er das Auto eines 26-Jährigen und prallte mit ihm zusammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Wagen des Unfallverursachers wurde mittig auf die Straße, der andere - in dem noch ein Beifahrer saß - abseits der Straße in ein Gebüsch geschleudert. Hinzukommende Zeugen befreiten die drei Schwerverletzten mit Einsatzkräften der Feuerwehr aus ihren Autos.