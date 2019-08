Das Auto falsch betankt – was nun? Einer Frau im südhessischen Eschborn ist das passiert und sie hatte einen Lösungsansatz parat – der mächtig schief ging.

Wie das Polizeipräsidium Westhessen in einer Pressemitteilung schreibt, hatte die 55-Jährige statt Diesel, Benzin in ihre Auto getankt. Zusammen mit einem 20-jähirgen Passanten rollte die Frau ihren Wagen zur Staubsaugeranlage.

Tausende Euro Schaden

Die Idee: Mithilfe eines Gartenschlauches sollte das Benzin in eine Metallwanne abgeleitet werden. Um den entsprechenden Zog zu erzielen, befestigten sie an den Gartenschlauch einen Staubsauger. Dabei kam es jedoch zu eine Verpuffung: sowohl der Staubsauger als auch das Auto finden Feuer. Der Wagen brannte komplett aus. Der 20-jährige Helfer wurde an der Hand leicht verletzt.

Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro.

