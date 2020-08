Alarm im Kreis Sigmaringen am Dienstagabend! Wie die Polizei mitteilte, ist am Dienstagabend im Wasserwerk in Hermentingen ist Chlorgas ausgetreten. Drei Menschen seien durch das giftige Gas leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ein Feuerwehrmann erlitt bei dem Einsatz ein kardiologisches Problem und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden.

Es waren etwa 120 Einsatzkräfte vor Ort.

© Foto: Polizei Sigmaringen

Chlorgas im Wasserwerk Hermentingen: Technische Überwachung des Werks im Kreis Sigmaringen meldete Fehler

Über 120 Einsatzkräfte waren vor Ort und kümmerten sich in Schutzanzügen um das havarierte System. Kurz nach 19 Uhr verständigten die Mitarbeiter des Werkes die Feuerwehr.