Durch einen Fehler beim Abbiegen sind bei einem Unfall bei Neulingen-Bauschlott (Enzkreis) mindestens drei Menschen verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Nach ersten Erkenntnissen bog ein Fahrzeug am Montagabend von der Bundesstraße 294 kurz nach Neulingen-Bauschlott in einen Feldweg ein, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ein entgegenkommender Wagen wurde zu spät bemerkt. Ein Ausweichmanöver ging fehl - insgesamt waren drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Nähere Details gab es zunächst nicht.