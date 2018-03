Ludwigsburg Unfall bei Überholmanöver: Zwei Schwerverletzte

Ludwigsburg / DPA

Bei einem schweren Unfall nach einem missglückten Überholmanöver im Kreis Ludwigsburg sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 36-Jähriger habe am Freitagabend auf einer Kreisstraße mit seinem Wagen einen Sattelzug überholen wollen und sei dabei mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Dieses wurde in eine Böschung geschleudert. Der Wagen des 36-Jährigen krachte gegen den Sattelzug, der Fahrer wurde dabei eingeklemmt und musste schwer verletzt von der Feuerwehr befreit werden. Ein fünf Jahre altes Kind in seinem Auto blieb - anders als zunächst von der Polizei angenommen - unverletzt. Der 58 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos erlitt hingegen ebenfalls schwere Verletzungen.