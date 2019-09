Auf seiner Fahrt auf der L314 in Richtung Bad Wurzach hat ein betrunkener Autofahrer in der Nacht auf Montag eine Fährte aus lädierten Schildern und umgefahrenen Baustellenbegrenzungen hinterlassen.

Fahrer kommt von der Straße ab

Nach bisherigen Ermittlungen des Polizeipräsidiums Konstanz überfuhr der Mann zunächst zwei Schilder auf einer Verkehrsinsel bei einem Kreisverkehr in Ferthofen. Er fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Anschließend kam er auf der L314 von Aitrach in Richtung Bad Wurzach von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei eine Baustellenabsperrung samt Umleitungsschildern. Beim Zurücksetzen streifte er einen Wegweiser und überfuhr zwei weitere Umleitungsschilder.

Polizei findet mutmaßlichen Fahrer im Bett

An der Unfallstelle blieb das vordere Kennzeichen des Wagens liegen. Polizisten fuhren zur Adresse des Fahrzeughalters in Bad Wurzach, wo ein beschädigter Pkw stand. Eine Angehörige des Fahrzeughalters öffnete den Beamten die Tür, wollte sie jedoch nicht ins Haus lassen. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die Durchsuchung der Wohnung an: Die Polizisten fanden den mutmaßlichen Unfallfahrer im Bett. Ein Atemalkoholtest bei dem 38-Jährigen ergab einen Wert von rund 2,1 Promille.

Der Mann wird wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht in mehreren Fällen angezeigt.

