Am Montagvormittag ist der Fahrer eines Sattelzugs auf der B31 gegen eine Leitplanke gekracht.

Laut Polizeibericht war der 67-Jährige gegen 10.45 Uhr auf der Bundesstraße zwischen den Anschlussstellen Überlingen-Aufkirch und Überlingen-Goldbach in Richtung Sipplingen unterwegs. Mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Notlage verlor der Mann dort die Kontrolle über den Sattelzug. Das Gespann krachte zunächst in eine Mauer in der Mitte der Fahrbahn und schließlich am rechten Fahrbahnrand in die Leitplanken. Dort kam der stark beschädigte Lkw zum Stehen.

Fahrer konnte reanimiert werden

Der Fahrer zeigte zunächst kein Lebenszeichen, konnte jedoch von Rettungsdienst und Notarzt erfolgreich reanimiert werden. In nach wie vor lebensbedrohlichem Zustand wurde der 67-Jährige dann in ein Krankenhaus gebracht.

Am Lkw entstand ein Sachschaden in Hohe von etwa 100.000 Euro. Das Fahrzeug musste von einer Spezialfirma geborgen werden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die B31 in Fahrtrichtung Sipplingen bis etwa 15 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.