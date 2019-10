Am Dienstagmorgen hat sich auf einer Baustelle in der Konrad-Huber-Straße in Weingarten ein schwerer Unfall ereignet.

Wie die Polizei mitteilte, lud ein 52-Jähriger gegen 7.15 Uhr die Ballast-Platten eines Krans auf einen Lkw. Aus bislang ungeklärtem Grund löste sich eine der Betonplatten und traf den 52-Jährigen hart am Kopf. Er stürzte zu Boden, wo seine Beine unter der Platte eingeklemmt wurden.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

