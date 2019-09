Nach Angaben der Polizei war die Frau am Dienstag im Auto von Dasing kommend auf der B300 unterwegs, als sie gegen 18.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort krachte sie frontal in ein entgegenkommendes Auto.

Die Fahrerin starb noch an der Unfallstelle, ihr ebenfalls im Auto sitzendes Kind verletzte sich so schwer, dass es mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auch der Fahrer des anderen Fahrzeugs erlitt schwere Verletzungen.

Die B300 war mehr als drei Stunden (bis etwa 21.30 Uhr) gesperrt.

