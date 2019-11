Am Montagnachmittag ereignete sich auf der A7 zwischen Nersingen und dem Dreieck Hittistetten ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 33-Jähriger fuhr mit seinem Kleintransporter auf dem rechten Fahrstreifen der A7 in nördliche Richtung und überholte auf Höhe des Parkplatzes Buchwald-Ost einen vor ihm fahrenden Sattelzug. Hierbei übersah er einen von hinten kommenden 52-jährigen Pkw-Fahrer, der trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Kleintransporter nicht mehr verhindern konnte. Der Kleintransporter prallte gegen den Sattelzug, kippte auf die Seite und kam nach rund 100 Metern zum Liegen.

Sowohl der Kleintransporter als auch der Pkw des 52-Jährigen wurden durch den Zusammenstoß total beschädigt und mussten durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entfernt werden. Der Sattelzug wurde leicht beschädigt und konnte seine Fahrt nach erfolgter Unfallaufnahme fortsetzen, da dessen 27-jähriger Fahrer unverletzt blieb. Der 52-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn komplett gesperrt werden.

Durch die zur Absicherung und Beseitigung der Unfallfolgen anwesenden Feuerwehren Senden und Weißenhorn wurde am Autobahndreieck Hittistetten eine Ableitung eingerichtet, die mit Abschluss der Abschleppmaßnahmen wieder aufgehoben werden konnte.

Der Gesamtschaden an den beschädigten Fahrzeugen und den Autobahneinrichtungen beläuft sich auf rund 60.000 Euro. Gegen den unverletzten Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Weitere Unfälle auf der A7

In den vergangenen Tagen gab es bereits zwei schwere Verkehrsunfälle auf der A7. Ein Unfall bei Woringen, bei dem eine Ersthelferin verletzt wurde, ereignete sich am Samstag. Bei einem anderen Unfall bei Kitzingen gab es am Sonntag 29 Verletzte.