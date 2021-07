Auf derinhat es am Dienstag einen schwerengegeben. Das berichtet die Polizei in einer Mitteilung am Morgen. Einfuhr laut Polizei auf einen anderen Lkw auf. Dem Bericht nach ereignete sich der Unfall zwischen der Anschlussstelleund demam Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr ein Lkw-Fahrer laut Polizeiangeben auf einen vorausfahrenden Lastwagen auf und wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt. Die Fahrbahn in Richtung Mannheim war am Morgen zunächst voll gesperrt, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Feuerwehr Walldorf ist einem Bericht der Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ) zufolge zur Sicherung der Unfallstelle und zur Bergung des eingeklemmten Fahrers im Einsatz.