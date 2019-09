Laut Polizei waren gegen 10.30 Uhr vier Lastwagen, die sich in gleicher Fahrtrichtung und mutmaßlich auf derselben Fahrspur befanden, zusammengestoßen. Dabei wurden zwei der Fahrer leicht, ein weiterer schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerverletzten Mann in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen wird die Sperrung der Fahrbahnen in diese Richtung noch mehrere Stunden dauern.

Bereits eine Stunde zuvor Unfall am Kreuz Viernheim

Nur eine Stunde zuvor, gegen 9.30 Uhr, hatte sich bereits ein Unfall zwischen dem Autobahndreieck und Autobahnkreuz Viernheim ereignet. Wegen eines geplatzten Reifens war dort ein Lastwagen in die Mittelschutzplanke geraten. Für die Dauer der Unfallaufnahme war auch hier die Fahrbahn gesperrt worden, was zu dem vorbenannten Rückstau führte und in einer Rundfunkwarnmeldung kommuniziert wurde. Im Falle des vorangegangenen Unfalls am Morgen wurde glücklicherweise niemand verletzt.

