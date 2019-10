Ein Autofahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall auf der Autobahn 6 tödlich verunglückt. Der 50-Jährige war an einem Stauende in der Nähe des Rasthofs Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ungebremst gegen einen stehenden Lastwagen geprallt. Dabei schob sich sein Fahrzeug auf der mittleren Spur unter den Laster, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer starb an der Unfallstelle. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die A6 war während der Bergungsarbeiten in Richtung Heilbronn gesperrt.

