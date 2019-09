Langer Stau nach dem Unfall eines Lkws auf der A5 bei Karlsruhe: Am Freitagmorgen gegen 4 Uhr war ein Lastwagen an der Anschlussstelle Karlsruhe Nord in Richtung Süden unterwegs. Auf Höhe des Teilers kam der Fahrer mit seinem Lkw zu weit nach rechts und blieb mit seinem Anhänger an der Leitplanke hängen. Der Anhänger löste sich vom Zugfahrzeug, kippte um und blieb quer auf der Fahrbahn liegen. Am Lastwagen selbst wurde der Tank aufgerissen und der Kraftstoff verteilte sich auf einer Strecke von rund 750 Metern auf allen Fahrspuren. Der Fahrer bemerkte das Fehlen seines Anhängers nämlich nicht sofort und fuhr noch weiter. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten werden voraussichtlich noch länger andauern.

Ein Fahrstreifen wieder frei - trotzdem langer Stau

Nach dem Unfall zwischen den Abfahrten Karlsruhe-Nord und -Durlach waren zunächst alle Fahrstreifen durch den umgefallenen Anhänger blockiert, wie die Polizei mitteilt. Seit etwa 7 Uhr ist ein Fahrstreifen wieder frei - trotzdem war der Rückstau noch sehr lang.

Wann die Autobahn wieder frei befahrbar sein wird, ist derzeit (Stand 7.40 Uhr) noch unklar. Am besten sollte die Unfallstelle umfahren werden.

