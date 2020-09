Am Freitagmorgen kam es auf der A5 zwischen Bruchsal und Kronau zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen sind zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Die A5 ist gesperrt.

Unfall auf A5 bei Kronau: Reisebus kollidiert mit Auto

Wie Heidelberg24 berichtete waren an dem Unfall ein Reisebus und ein Auto beteiligt. Bei der Kollision soll sich der Pkw überschlagen haben. Danach bleib er im Baustellenbereich liegen. Eine Person sei verletzt und soll mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Die Feuerwehr soll den Mann aus dem Fahrzeug befreit haben. In dem Bus saßen offenbar keine Fahrgäste

Unfall auf A5 bei Kronau vor einer Woche

Vor gut einer Woche ist auf demselben Autobahnabschnitt nach einem schweren Unfall ein Löwenjunges und ein Tukan gefunden worden.