Die Zahl der registrierten Wildunfälle in der Region ist in den vergangenen Wochen stark angestiegen. Allein am Montag ereigneten sich fünf Unfälle.

Radelstetten: Am Montagmorgen gegen 2.40 Uhr sprang ein Reh vor dem VW eines 44-Jährigen auf die Kreisstraße Richtung Lonsee. Der Sachschaden an der Tür des VW beträgt etwa 2000 Euro. Das Reh lief davon.

Biberach: Gegen 6.20 Uhr fuhr ein 50-Jähriger auf der Landstraße von Hofen Richtung Stafflangen, als ein Fuchs auf die Fahrbahn lief. Die Stoßstange und der Kotflügel des Fiat wurden beschädigt. Die Summe beläuft sich auf 1500 Euro. Der Fuchs überstand den Unfall und suchte das Weite.

Schwerpunkt Verkehr im Herbst Wildtiere kennen keine Verkehrsregeln Bönnigheim

Ringingen: Kurz vor Oberdischingen am Wanderparkplatz kreuzte eine Rotte Wildschweine gegen 8.30 Uhr die Straße. Trotz Vollbremsung konnte ein heranfahrender BMW-Fahrer die Kollision mit einem der Tiere nicht verhindern. Das Wildschwein wurde bei dem Aufprall getötet. Der Schaden an der Front des BMW beträgt etwa 3000 Euro.

Heroldstatt: Gegen 12.50 Uhr musste eine Hyundai-Fahrerin auf dem Weg von Feldstetten nach Ennabeuren einem Hasen ausweichen und geriet links von der Fahrbahn ab. Sie fuhr eine Böschung hinunter und kam in einem Feld zum Stehen. Die Frau wurde nicht verletzt. Der Schaden beträgt 2000 Euro.

Böhmenkirch: Gegen 23.30 Uhr war ein 61-Jähriger auf der L1221 in Richtung Böhmenkirch unterwegs. Als ein Reh auf die Straße lief, konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Tier. Das Reh wurde getötet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Wildunfälle nehmen im Herbst und Winter zu

Wildunfälle treten besonders häufig im Herbst und Winter auf. Rehe, Hirsche, Wildschweine sowie einige kleinere Tiere sind auf der Suche nach Nahrung und einem passenden Winterquartier. Dabei kommen sie häufig sehr nah an Straßen heran und überqueren sie auch immer wieder. Vor allem in der Dämmerung kommt es zu Zusammenstößen zwischen Fahrzeugen und Wildtieren.

Polizei: immer bremsbereit bleiben

Auch die Polizei warnt, dass bei Dämmerung und Dunkelheit immer mit Wild auf der Straße gerechnet werden muss. Fahrer sollen langsam und aufmerksam fahren und immer bremsbereit bleiben. Ebenso muss der vorgeschriebene Sicherheitsabstand zum Vordermann eingehalten werden, falls dieser plötzlich bremsen muss. Halten sich Wildtiere neben oder auf der Fahrbahn auf, gilt für den Fahrer: abblenden, bremsen, hupen und, falls erforderlich, anhalten und die Warnblinkanlage einschalten.