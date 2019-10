Rund 50 geparkte Autos hat ein Unbekannter in Heilbronn zerkratzt. Nach Polizeiangaben vom Montag war der Täter in der Nacht zum Sonntag mit einem metallischen Gegenstand durch mehrere Straßen im Stadtteil Böckingen gezogen und hinterließ lange Kratzer im Lack der Wagen. Der Schaden geht der Polizei zufolge in die Zehntausende. Die Beamten suchen nun nach Zeugen.

Pressemitteilung Polizei Heilbronn