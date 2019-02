Weinheim / DPA

Ein unbekannter Täter hat einen Supermarkt in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) überfallen und Bargeld in bislang unbekannter Höhe erbeutet. Der Mann lauerte einer 58-jährigen Angestellten bei der Ladenöffnung am frühen Montagmorgen auf. Er bedrohte die Frau mit einem Messer und forderte Geld, wie die Polizei in Mannheim mitteilte. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute. Andere Mitarbeiter befanden sich zu der Zeit noch nicht im Laden.

