Ein Faschingskostüm, Rollerblades, Süßigkeiten und einen Schinken hat ein Dieb in Forst (Kreis Karlsruhe) mitgehen lassen. Der Unbekannte sei am Mittwochabend in das Nebengebäude eines Wohnhauses eingedrungen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Das Nebengebäude sei nicht abgeschlossen gewesen. Sein Diebesgut fand er den Angaben zufolge auf dem Speicher. Vermutlich zum Transport seiner Beute ließ der Langfinger demnach noch eine kaputte Reisetasche mitgehen und entkam unbemerkt.

Mitteilung der Polizei