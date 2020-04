Ein Unbekannter hat einer 40-Jährigen nach einem Streit am Böblinger Bahnhof ins Gesicht gespuckt. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, hatte die Frau den Mann aufgefordert, nicht zu ihr in den Aufzug zu steigen, um die derzeit geltenden Abstandsregeln einzuhalten. Nachdem er der 40-Jährigen ins Gesicht gespuckt hatte, habe der Mann mit einem Kinderwagen die Treppe genutzt und sei davongegangen. Die Beamten suchen nun Zeugen des Vorfalls. Sie ermitteln wegen des Verdachts der Körperverletzung.

