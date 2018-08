Offenburg Arzt stirbt nach Messerattacke in Praxis – Helferin verletzt

Offenburg / lsw

In Offenburg hat es am Donnerstag offenbar eine schwere Gewalttat gegeben: Einem ersten Bericht der Nachrichtenagentur dpa zufolge hat ein unbekannter Mann in einer Offenburger Arztpraxis einen Mediziner erstochen und eine Helferin schwer verletzt. Die Tat ereignete sich am Donnerstagmorgen, wie die Polizei mitteilte. Der Arzt starb an seinen Verletzungen, seine Helferin kam in ein Krankenhaus.

Verdächtiger festgenommen

Ein Verdächtiger wurde rund eine Stunde nach der Tat im Stadtgebiet festgenommen. An der Fahndung waren mehr als 20 Polizeistreifen aus Offenburg und Umgebung, die Bundespolizei sowie Hubschrauber und eine Hundestaffel beteiligt. Jetzt müssten die Ermittler zunächst prüfen, ob der Festgenommene als Täter infrage komme, sagte eine Polizeisprecherin. Angaben dazu, ob die Tatwaffe gefunden wurde, zum Hintergrund und zu den Opfern gab es zunächst nicht.

Weitere Informationen folgen.

