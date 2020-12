Ein Unbekannter hat in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) eine kleine Überflutung ausgelöst, indem er in einer Herrentoilette einen Wasserhahn aus der Wand gerissen hat. Die Toilette und die angrenzende Bahnhofsunterführung standen am Freitagabend für etwa eine Stunde unter Wasser, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Feuerwehr stellte das Wasser ab. Der Schaden war zunächst noch unklar.