Verstopfte Toiletten, geflutete Stockwerke, beschädigte Türen und Lampen: Unbekannte haben eine Schule in Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) verwüstet. Die Polizei schätzte den Schaden allein an den Türen am Donnerstag auf mehrere tausend Euro. Der oder die Täter seien zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen in mehrere Häuser des sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums eingedrungen. Ob sie in den Schulkomplex einbrachen oder während des Schulbetriebs ins Gebäude gelangt waren, war zunächst unklar.

