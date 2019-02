Waldkirch Unbekannte verteilen Buttersäure vor Schule in Waldkirch

Waldkirch / DPA

Unbekannte haben am Donnerstagmorgen vor dem Eingang einer Realschule in Waldkirch (Kreis Emmendingen) Buttersäure verteilt - und damit einigen Schülern schulfrei beschert. Der Gestank der zunächst nicht identifizierten Substanz war so stark, dass der Schulleiter einige der 300 Schüler vom Unterricht frei stellte. Das teilte ein Sprecher der Polizei in Freiburg mit. Die Feuerwehr beseitigte die Buttersäure. Verletzt wurde niemand. Die Beamten gehen momentan von einem schlechten Scherz aus, dennoch handle es sich um eine Straftat. Ermittelt wird demnach wegen Sachbeschädigung und Verdacht der Körperverletzung.

