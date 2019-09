Zwei Unbekannte haben in Stuttgart ein Casino überfallen. Die zwei mit Sturmhauben maskierten Räuber betraten die Spielbank gegen Mitternacht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Im Anschluss bedrohten sie demnach zwei Angestellte und einen Gast mit einer Schusswaffe und nahmen mehrere Hundert Euro aus der Kasse des Casinos. Die Beute verstauten sie in einer weißen Plastiktüte und flüchteten vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos. Den Angaben zufolge wurde auch mit einem Hubschrauber nach den beiden Verdächtigen gesucht.

Mitteilung der Polizei