Unbekannte stehlen vier Tonnen Alu von Baustelle in Mannheim

Mannheim / DPA

Unbekannte Täter haben mehr als vier Tonnen Aluminium von einer Baustelle in Mannheim gestohlen. Den Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat zwischen dem vergangenen Donnerstag und Dienstag, wie die Polizei am Mittwoch in Mannheim mitteilte. Insgesamt wurden 15 Aluplatten zur Befestigung eines Weges entwendet. Die Polizei vermutet, dass mehrere Täter die schweren Platten mit einem Laster abtransportierten. Der Schaden beträgt rund 35 000 Euro.

