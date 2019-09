Unbekannte haben eine Kühltruhe mit Speiseeis aus einer Tankstelle im Enzkreis gestohlen. Die Tankstelle in Niefern-Öschelbronn war zur Tatzeit - in der Nacht von Freitag auf Samstag - nicht geöffnet, die verschlossene Kühltruhe stand draußen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fanden Beamte die Kühltruhe mit zersplitterter Glasscheibe am frühen Samstagmorgen auf einem nahe gelegenen Parkplatz. Ob sich die Täter an dem Eis bedient haben, war zunächst nicht bekannt - in der Kühltruhe waren noch verschiedene Eissorten.

Mitteilung Polizeipräsidium Karlsruhe