Freiburg Unbekannte sollen Brand in Freiburger Geschäft gelegt haben

Freiburg / DPA

Zwei Männer sollen am frühen Sonntagmorgen in Freiburg einen Laden im Erdgeschoss eines Wohnhauses in Brand gesetzt haben. Zeugen hätten beobachtet, wie die beiden Unbekannten etwas in das Geschäft für Shisha-Zubehör warfen und daraufhin Feuer ausbrach, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr konnte den Brand allerdings zügig löschen und ein Übergreifen auf die über dem Laden liegenden Etagen des Hauses verhindern. Die Bewohner waren vorsorglich in Sicherheit gebracht worden. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen der mutmaßlichen Brandstiftung. Hinweise auf ein politisches oder religiöses Motiv gebe es bislang nicht, hieß es.

