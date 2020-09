Drei Unbekannte haben in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) mit Flaschen auf einen 32-Jährigen eingeschlagen. Das Opfer sei zu Boden gestürzt und dort von einem der Angreifer mit Füßen getreten worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Mann wurde bei dem Angriff in der Nacht erheblich verletzt. Die Beamten suchen nun Zeugen.