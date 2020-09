Unbekannte Täter haben mehrere Fahrausweisautomaten in abgestellten S-Bahnen geplündert und einen hohen Sachschaden verursacht. Sie drangen dafür in der Nacht auf Montag in die Wagenhalle der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft in Forbach (Landkreis Rastatt) ein und verschafften sich Zugang zu den Zügen, wie die Bundespolizei mitteilte. Wie viel Beute sie machten, ist derzeit noch offen. Laut eines Sprechers der Bundespolizei fand man vor Ort noch einzelne Geldscheine. Fest steht dagegen bereits, dass ein Sachschaden von rund 40 000 Euro entstand. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.