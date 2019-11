Mehrere Dutzend Schweineköpfe hat die Polizei in einem Waldstück in Neuhausen (Enzkreis) gefunden. Die Beamten hatten den Ort am Montag nach einem Zeugenhinweis aufgesucht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach hatten Unbekannte dort 20 bis 30 Schweineköpfe, die maschinell durchtrennt waren, entsorgt. Die Polizei ermittelt wegen der illegalen Entsorgung von Schlachtabfällen.

Mitteilung der Polizei