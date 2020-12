Bei einem eintägigen, digitalen Klimagipfel stellen Staats- und Regierungschefs am Samstag (15.00 Uhr) ihre Pläne und Fortschritte im Klimaschutz vor. Die Botschaften veröffentlichen sie am fünften Jahrestag der historischen Einigung auf ein Klimaabkommen in Paris - damals hatten fast alle Länder der Welt gemeinsam zugesagt, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wird beim Gipfel mit einer Videobotschaft vertreten sein. Anders als bei Klimagipfeln sonst wird aber nicht verhandelt. Zu Wort kommen sollen auch nur Staaten, die klimapolitisch etwas vorzuweisen haben - das soll Druck aufbauen.

Der reguläre UN-Klimagipfel wurde wegen der Corona-Pandemie aufs kommende Jahr verschoben. Zum „Climate Ambition Summit“ hat unter anderem die britische Regierung eingeladen, die bei der diesjährigen Klimakonferenz in Glasgow formell die Präsidentschaft von Chile übernehmen sollte.