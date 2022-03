Abgase schaden dem Klima – was lange geleugnet und nicht erkannt wurde, wird heute in Deutschland politisch kaum mehr in Frage gestellt. Auch die Autoindustrie wirbt damit, das Klima schonen zu wollen und bringt immer mehr Elektroautos auf den Markt. Sie sind teurer als herkömmliche Autos mit Diesel- oder Benzinmotor. Doch der Staat fördert euch finanziell, wenn ihr E-Autos kauft.

Wie viel Geld zahlt der Staat für ein Elektroauto? Und welche Autos und Modelle werden gefördert? Die wichtigsten Infos dazu bekommt ihr hier.

Förderung von Elektroautos – bis zu 9000 Euro sparen

Wer ein Elektroauto kauft, profitiert derzeit vom sogenannten Umweltbonus und einer Innovationsprämie. Mit letzterer verdoppelt der Staat seinen Anteil am Umweltbonus infolge der Corona-Krise – voraussichtlich aber nur noch bis Ende 2022. Auch die Autohersteller beteiligen sich momentan am Umweltbonus.

Hybridfahrzeuge mit maximal 6750 Euro. Auch für Pkw mit Brennstoffzelle sowie Wasserstoffautos kann man eine Förderung beantragen. Der ADAC hat zusammengefasst, wie hoch die Kaufpreis ab. Reine Elektroautos werden im Jahr 2022 mit bis zu 9000 Euro gefördert,mit maximal 6750 Euro. Auch für Pkw mit Brennstoffzelle sowiekann man eine Förderung beantragen. Der ADAC hat zusammengefasst, wie hoch die Zuschüsse für die verschiedenen Autotypen sind. Das hängt nämlich auch vomab.

Welche E-Autos werden finanziell gefördert?

Grundsätzlich werden

Neuwagen

Gebrauchtwagen

und Leasing-Fahrzeuge

finanziell gefördert. Besitzer von Gebrauchtwagen erhalten nur dann eine Innovationsprämie, wenn ihr Auto nach dem 4. November 2019 erstmals zugelassen wurde.

ab 2023 werden nur noch Autos gefördert, die einen positiven Klimaschutzeffekt haben. Das sind vor allem E-Autos, Hybridfahrzeuge dürften dann seltener gefördert werden. Hier findet ihr eine In der Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge könnt ihr nachschauen, für welches Auto ihr einen Zuschuss bekommt. Dennwerden nur noch Autos gefördert, die einen positiven Klimaschutzeffekt haben. Das sind vor allem E-Autos, Hybridfahrzeuge dürften dann seltener gefördert werden. Hier findet ihr eine Liste der Fahrzeuge, die bald nicht mehr gefördert werden

Förderung für E-Auto beantragen – so geht’s