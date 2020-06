Ein Ultraleichtflugzeug ist in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) notgelandet. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch blieb der 42 Jahre alte Pilot unverletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge lösten sich Teile des Frontpropellers, sodass das Flugzeug unkontrollierbar wurde. Der Pilot löste daraufhin das Rettungspaket aus. Der am Flugzeug befestige Fallschirm entfaltete sich und das Flugzeuge gleitete zu Boden. Dennoch entstand am Flugzeug ein Totalschaden von über 40 000 Euro. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.