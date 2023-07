Ulms größter Einzelhändler, die Müller Holding Ltd. & Co. KG, hat in den letzten Jahren stark auf Expansion gesetzt. Mit ihrer beachtlichen Präsenz in der Stadt und darüber hinaus bietet das Unternehmen zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten, darunter auch Positionen als Verkaufskraft im Einzelhandel. Aber wie steht es um die Vergütung und Zusatzleistungen für diese Position? Laut Daten der Arbeitgeber-Bewertungsplattform "Kununu" gibt es einige interessante Punkte zu beachten.

Das Gehalt

Das Durchschnittsgehalt für eine Verkaufskraft bei Müller beträgt 29.700 Euro brutto pro Jahr, basierend auf 91 Gehaltsangaben. Dieser Betrag liegt im Bereich der marktüblichen Vergütungen für ähnliche Positionen im Einzelhandel. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinsichtlich Gehalt und Sozialleistungen bei 3,1 liegt, was auf einer Skala von 1 bis 5 als durchschnittlich angesehen werden kann. Es scheint, dass es Raum für Verbesserungen gibt, zumindest aus der Perspektive der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Sozialleistungen

Zusätzlich zum Grundgehalt bietet Müller Holding auch Urlaubs- und Weihnachtsgeld, was im Einzelhandel nicht immer der Fall ist. Diese jährlichen Boni können einen signifikanten Unterschied im Gesamteinkommen einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters machen und sind daher wichtige Aspekte, die bei der Bewertung der Vergütung berücksichtigt werden müssen.

Was die Zusatzleistungen betrifft, so bietet Müller verschiedene Anreize. Der Quereinstieg ist möglich, was bedeutet, dass auch Personen ohne vorherige Erfahrung in der Branche die Möglichkeit haben, bei Müller eine Karriere zu beginnen. Des Weiteren bietet das Unternehmen Personalrabatte und eine Diebstahlfangprämie, was sicherlich für viele attraktiv sein dürfte. Andererseits gibt es auch Sperrzeiten bei Urlaub, die möglicherweise als weniger positiv angesehen werden könnten, da sie die Flexibilität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschränken könnten.

Die Unternehmenskultur

In Bezug auf die Unternehmenskultur wird Müller als traditionell beschrieben. Je nach persönlichen Vorlieben kann dies als positiv oder negativ bewertet werden. Einige Mitarbeiter könnten eine traditionelle Unternehmenskultur schätzen, da sie oft für Stabilität und Beständigkeit steht, während andere vielleicht innovativere und flexiblere Ansätze bevorzugen.