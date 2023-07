In der Logistikbranche ist die Rolle des Gabelstaplerfahrers wesentlich. Basierend auf den Daten der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu, beträgt das durchschnittliche Bruttojahresgehalt einer Gabelstaplerfahrerin oder eines Gabelstaplerfahrers bei Seifert Logistics Group in Ulm 29.600 Euro. Diese Information basiert auf 25 Gehaltsangaben.

Im Vergleich zum durchschnittlichen Gehalt einer Gabelstaplerfahrerin oder eines Gabelstaplerfahrers in Deutschland, das 2023 bei etwa 24.400 Euro pro Jahr liegt, stellt dies ein höheres Gehaltsniveau dar. Das könnte darauf hindeuten, dass Seifert Logistics Group in diesem Bereich überdurchschnittlich vergütet.

Die Zusatzleistungen

Zu den weiteren finanziellen Vorteilen bei Seifert Logistics Group gehören das Urlaubs- und das Weihnachtsgeld, die das Gesamtgehalt weiter aufbessern. Bei den Sozialleistungen wird jedoch eine durchschnittliche Zufriedenheit von 2,9 auf einer Skala von 1 bis 5 angegeben. Das lässt darauf schließen, dass trotz des höheren Gehalts einige Unzufriedenheiten in Bezug auf Gehalt und Sozialleistungen bestehen.

Zusätzliche Benefits, die das Unternehmen bietet, sind ein Neubau, eine Kantine, Aufstiegsmöglichkeiten, Home-Office und Gleitzeit. Diese Zusatzleistungen können zur Arbeitszufriedenheit beitragen und bieten eine gewisse Kompensation, falls das Gehalt oder die Sozialleistungen als unzureichend empfunden werden.

Die Unternehmenskultur

Die Unternehmenskultur bei Seifert Logistics Group wird als ein Gleichgewicht zwischen traditionell und modern beschrieben. Dies könnte bedeuten, dass das Unternehmen Wert auf bewährte Verfahren legt, aber gleichzeitig offen für Innovationen und moderne Arbeitsweisen ist.

Insgesamt lässt sich sagen, dass das Gehalt für Gabelstaplerfahrer bei der Seifert Logistics Group über dem nationalen Durchschnitt liegt. Allerdings könnte die Zufriedenheit in Bezug auf Gehalt und Sozialleistungen verbessert werden. Die angebotenen Zusatzleistungen und die Unternehmenskultur können jedoch dazu beitragen, potenzielle Schwachstellen auszugleichen.