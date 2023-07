Die Müller Holding Ltd. & Co. KG, allgemein bekannt als Müller, ist eine Einzelhandelskette mit Hauptsitz in Ulm, Deutschland, und hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1953 zu einer bedeutenden Größe im Einzelhandel entwickelt. Mit über 34.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Produktportfolio von rund 188.000 Artikeln, das von Kosmetik und Parfümerie über Haushaltswaren bis hin zu Multimedia reicht, bietet das Unternehmen eine Vielzahl von Beschäftigungsmöglichkeiten, darunter auch Positionen als Einzelhandelskaufleute.

Das Gehalt

Laut Angaben der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu liegt das durchschnittliche Bruttojahresgehalt für Einzelhandelskaufleute bei Müller in Ulm bei 30.200€. Diese Zahl basiert auf 67 Gehaltsangaben, die von aktuellen oder ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens auf der Plattform eingereicht wurden. Es ist wichtig zu beachten, dass das tatsächliche Gehalt von individuellen Faktoren wie Berufserfahrung, Qualifikationen und Standort abhängen kann.

Die Zusatzleistungen

Zusätzlich zum Gehalt bietet Müller seinen Angestellten eine Reihe von Zusatzleistungen. Dazu gehören unter anderem Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie Personalrabatte, was den finanziellen Vorteil der Beschäftigung bei Müller erhöhen kann. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Diebstahlfangprämie und die Möglichkeit zum Quereinstieg. Allerdings gibt es Sperrzeiten bei Urlaub, was die Flexibilität in der Urlaubsplanung einschränken könnte.

Die Mitarbeiterzufriedenheit

Die Mitarbeiterzufriedenheit in Bezug auf Gehalt und Sozialleistungen bei Müller liegt laut Kununu bei 3,1 auf einer Skala von 1 bis 5. Dies deutet darauf hin, dass es Raum für Verbesserungen gibt, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass die Zufriedenheit im Durchschnitt liegt.

Die Unternehmenskultur

Die Unternehmenskultur von Müller wird als traditionell beschrieben. Dies kann für einige potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter attraktiv sein, die eine etablierte, konservative Arbeitsumgebung schätzen. Andererseits könnten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine dynamische, innovative und flexible Arbeitsumgebung bevorzugen, diese Kultur als Einschränkung sehen.