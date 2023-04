Wann endet der Krieg in der Ukraine? Und mit welchem Ergebnis? Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes Kyrylo Budanow hat auf diese Fragen klare Antworten. Auch früher lag er mit seinen Aussagen richtig.

Wann endet der Krieg in der Ukraine?

Man könne „diesen Krieg nur auf einem Weg beenden, durch die Wiederherstellung der Grenzen“ von 1991, sagte Kyrylo Budanow in einem Interview mit der Nachrichtenagentur RBK-Ukrajina vom Montag. Anders sei der Krieg nicht zu stoppen. Diese Rückeroberung der besetzten Staatsgebiete sei bis zum Ende dieses Jahres machbar, so der 37-Jährige. Derzeit hält Russland einschließlich der bereits 2014 annektierten Krim etwa 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets besetzt.

Wie weit ist die angekündigte Frühjahrsoffensive der Ukraine?

Die seit längerem erwartete ukrainische Frühjahrsoffensive befinde sich weiter in der Vorbereitung. „Ich denke, dass bei dieser Operation ein ausreichendes Gebiet zurückerobert werden wird“, sagte der Geheimdienstler. Zu den Stoßrichtungen machte er keine Angaben. Aktuell würde sich der russisch-ukrainische Krieg in Fußballsprache ausgedrückt zwischen Minute 72 und 75 befinden. Ob es zu einer Nachspielzeit und einem Elfmeterschießen kommen werde, wagte er nicht zu prognostizieren. „Das kann nur Gott allein wissen.“ Zugleich schloss er einen russischen Atomschlag im Fall einer Rückeroberung der Schwarzmeer-Halbinsel Krim aus.

Schon einmal lag Kyrylo Budanow in Bezug auf den Krieg in der Ukraine mit einer zentralen Aussage richtig. Er hatte bereits im November 2021 vor dem Einmarsch Russlands in sein Land gewarnt. Am 24. Februar 2022 war es dann so weit.

(mit Material von dpa)