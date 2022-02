Sport bleibt nicht unberührt vom Auch derbleibt nicht unberührt vom Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine

Das Finale der Champions League sollte eigentlich am 28. Mai 2022 in St. Petersburg ausgetragen werden. Die UEFA hat sich nun für eine Verlegung des eigentlich in St. Petersburg geplanten Endspiels entschieden. Auch die Formel 1 verzichtet in diesem Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine auf den Grand Prix in Russland. Zudem hat die europäische Handball-Föderation Maßnahmen ergriffen.

Alle weiteren Infos zu den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Sportwelt im Überblick.

Krieg in der Ukraine: Formel 1 sagt Grand Prix von Russland ab – Deutschland als Ersatz?

Für die Formel 1 ist ein Grand Prix in Russland 2022 „unmöglich“. Deshalb soll in Sotschi nicht gefahren werden. Die Königsklasse des Motorsports hatte zuletzt 2011 aus politischen Gründen auf ein Rennen verzichtet. In Bahrain wurde damals nach politischen Unruhen nicht gefahren, nachdem dort auch Menschen ums Leben gekommen waren.

Und was macht die Formel 1 mit der Leerstelle im ursprünglich auf 23 Grand Prix ausgedehnten Rennkalender? Erprobte Ersatzkandidaten wie Istanbul werden genannt. Auch Deutschland ist ein erfahrener Standort für die Formel 1. Am Hockenheimring zum Beispiel hält man die Entscheidung, nicht in Russland zu fahren, für absolut richtig. Wie sich der Rennkalender weiter entwickle, werde die Zeit zeigen.

UEFA reagiert auf Angriff Russlands: Champions League Finale nach Paris verlegt

In einer kurzen Pressemitteilung verkündete die UEFA am Freitag den Beschluss ihres Exekutivkomitees um ihre deutschen Mitglieder Karl-Heinz Rummenigge und Rainer Koch nach einer am Vortag eilig einberufenen Krisensitzung. Statt in der riesigen WM-Arena von St. Petersburg, der Heimatstadt Putins, wird das Finale der Königsklasse am 28. Mai nun erstmals seit 2006 wieder im Stade de France vor den Toren der französischen Hauptstadt Paris stattfinden.

Keine Handballspiele mehr in Russland und der Ukraine mehr

Die Europäische Handball-Föderation hat auf den Angriff Russlands auf die Ukraine mit einer Verlegung aller anstehenden Heimspiele von Vereinen oder der Nationalmannschaften beider Länder reagiert.

Vorerst verschoben wurden die für den 3. und 6. März angesetzten EM-Qualifikationsspiele der russischen Frauen gegen Polen sowie die am 4./5. März geplanten EM-Qualifikationsspiele der Ukraine gegen Tschechien. Die ukrainischen Männer müssen Mitte März in der WM-Qualifikation zweimal in Finnland antreten. Die EHF werde zudem die Entwicklung des Krieges weiter genau beobachten und die Notwendigkeit weiterer Entscheidungen bewerten.

Deutsche Politik fordert weitere Sport-Sanktionen gegen Russland

Der deutschen Politik gehen die Sanktionen gegen Russland im Bereich des Sports noch nicht weit genug. Es sei „nicht ausreichend“, dass russische Teams „ihre Spiele auf neutralem Boden austragen müssen, wie die UEFA dies für den europäischen Fußball entschieden hat“, sagte Sabine Poschmann, sportpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion: „Darüber hinaus sollten die Verbände russische National- und Vereinsteams aus den internationalen Wettbewerben ausschließen.“