Mit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine sind Millionen Menschen auf der Flucht. Die meisten suchten dabei Schutz in europäischen Ländern. Welche Länder haben aktuell die meisten registrierten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine?

Ukrainische Flüchtlingen in anderen Ländern

Die wichtigsten Zahlen laut Mediendienst für Integration im Überblick:

Dem UNHCR zufolge sind 5.830.500 Menschen aus der Ukraine vorläufig als Flüchtlinge in Europa registriert (Stand: 12. September 2023)

Menschen aus der Ukraine vorläufig als Flüchtlinge in Europa registriert (Stand: 12. September 2023) Laut Eurostat hatten rund 4.114.320 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in europäischen Ländern Schutz unter der temporären Massenschutzrichtlinie (Stand: 31. Juli 2023)

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in europäischen Ländern Schutz unter der temporären Massenschutzrichtlinie (Stand: 31. Juli 2023) Nach den Angaben der IOM sind derzeit rund 5,1 Millionen Menschen Flüchtlinge im eigenen Land (Stand: 23. Mai)

Menschen Flüchtlinge im eigenen Land (Stand: 23. Mai) 4,8 Millionen Menschen sind laut IOM wieder an ihren Wohnsitz in der Ukraine zurückgekehrt (Stand: 25. Mai)

Wo sind die meisten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine?

Polen. Zwischenzeitlich waren dort etwa 1.668.000 Kriegsflüchtlinge offiziell registriert, wie das polnische Statistische Bundesamt dem 42,7 Millionen Einwohner. Kurz nach dem Beginn des Krieges flohen die meisten Menschen laut Mediendienst für Integration zuerst in die nahegelegenen Nachbarländer, insbesondere nach. Zwischenzeitlich waren dort etwaKriegsflüchtlinge offiziell registriert, wie das polnische Statistische Bundesamt dem Mediendienst gegenüber bestätigte. Aktuell meldet Deutschland derzeit die höchste Zahl von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Dies ergab auch eine Auswertung von Eurostat im Juni 2023. Die Ukraine hat ca.

Die Zahl der Personen, die nach aktuellem Stand nach Angaben des UNHCR in den jeweiligen Ländern als Kriegsflüchtlinge registriert sind:

Deutschland *: 1.086.357 (Stand: 03.09.2023)

*: 1.086.357 (Stand: 03.09.2023) Polen **: 958.116 (22.08.2023)

**: 958.116 (22.08.2023) Tschechien: 366.440 (Stand: 03.09.2023)

Republik Moldau : 117.065 (Stand: 27.08.2023)

: 117.065 (Stand: 27.08.2023) Rumänien : 86.850 (Stand: 27.08.2023)

: 86.850 (Stand: 27.08.2023) Slowakei : 107.415 (Stand: 27.08.2023)

: 107.415 (Stand: 27.08.2023) Bulgarien : 86.490 (Stand: 15.08.2023)

: 86.490 (Stand: 15.08.2023) Ungarn : 52.285 (Stand: 29.08.2023)

: 52.285 (Stand: 29.08.2023) Italien :167.525 (Stand: 11.08.2023)

:167.525 (Stand: 11.08.2023) Großbritannien : 210.800 (Stand: 01.08.2023)

: 210.800 (Stand: 01.08.2023) Spanien: 186.045 (Stand: 03.09.2023)

*Die Zahlen für Deutschland stammen aus einer Anfrage des Mediendienstes gegenüber dem Innenministerium

**Zahlen zu Polen vom polnischen Innenministerium

Wie sind die Zahlen zu interpretieren?

Folgende wichtige Hinweise zu den Zahlen sind zu beachten:

In ganz Europa variieren nach Angaben des Mediendienstes die Methoden zur Berechnung der Anzahl der dort ansässigen Kriegsflüchtlinge. Die aktuellen Angaben für Deutschland aus dem AZR beinhalten beispielsweise rund 38.000 Drittstaatsangehörige (Nicht-Ukrainische Staatsbürger), sowie etwa 39.000 Personen, die zwar eingereist sind, aber noch kein Asylgesuch gestellt haben, sowie etwa 76.000 Personen, die lediglich ein Schutzgesuch geäußert haben (Stand: 3.9.23). In Polen hingegen werden nur die Ukrainerinnen und Ukrainer erfasst, die derzeit einen gültigen Aufenthaltstitel als Kriegsflüchtlinge besitzen.

Die genaue Anzahl der ukrainischen Geflüchteten in verschiedenen Ländern kann schwer exakt ermittelt werden, da einige von ihnen zunächst in ein Land fliehen und später in ein anderes weiterreisen. Dies kann zu Verzögerungen oder mehrfachen Registrierungen führen. Ukrainische Staatsbürger haben die Freiheit, sich innerhalb des Schengen-Raums ohne Einschränkungen zu bewegen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass ukrainische Geflüchtete in einem Land Asyl beantragen und später in ein anderes Land weiterreisen.