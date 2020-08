Um die Corona-Bestimmungen einhalten zu können, hatte Sipplingen am Bodensee seine Uferanlagen teilweise geschlossen - nun ist das Baden dort aber an allen Tagen wieder erlaubt. Die Sperrung an den Wochenenden fortzuführen, wäre rechtlich nicht zulässig, nicht verhältnismäßig und sachlich auch nicht zielführend, teilte das Landratsamt im Bodenseekreis am Donnerstag mit. Man habe daher bei der Gemeindeverwaltung darauf hingewirkt, die Maßnahme aufzuheben.

Sipplingen hatte vor dem ersten Augustwochenende angekündigt, „vereinzelte Bereiche der Uferanlagen sowie des Westhafens zu sperren“. Die Maßnahme galt von Freitag bis Sonntag jeweils von 11.00 bis 17.00 Uhr und sollte eigentlich bis September andauern. Die Behörde war am Donnerstag zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Aus Sicht des Landratsamtes rechtfertigt das Infektionsgeschehen in Sipplingen die Ufersperrung derzeit jedoch nicht. Zudem verlagere die Sperrung ganzer Seeabschnitte den Ansammlungsdruck an andere Orte, so dass insgesamt nichts gewonnen werde.