Bei UFC 261 können sich MMA-Fans am 24.04.2021, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, wieder auf spannende Fights freuen. Im Fokus des Events steht der Rückkampf um den Weltergewicht-Titel zwischen dem amtierenden Champion Kamaru Usman und Jorge Masvidan. Doch es stehen noch zwei weitere spannende Titelkämpfe auf der Fight-Card.

Die Fans erwartet also eine fulminante Show – und das auch noch vor vollen Rängen. Denn wie die „Ultimate Fighting Championship“ bekannt gab, sollen die Kämpfe bei UFC 261 vor Zuschauern ausgetragen werden.

Alle Infos zu Datum, Uhrzeit, Fight Card und Übertragung live im TV und Stream von UFC 261 bekommt ihr hier.

UFC 261: Datum, Uhrzeit, Start – Wann beginnt der Kampf Usman vs Masvidal 2?

UFC 261 mit dem Hauptkampf Kamaru Usman vs. Jorge Masvidal findet am 24.04.2021 statt. Ausgetragen wird der Kampf in der VyStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville, Florida. Die Main-Card mit den fünf Kämpfen wird nach deutscher Uhrzeit erst um 04:00 Uhr morgens in der Nacht von Samstag auf Sonntag starten. Bis zum Hauptkampf zwischen Usman und Masvidal müssen sich deutsche Fans allerdings bis etwa 06:00 Uhr morgens gedulden.

Event: UFC 261, Main-Card

Datum: 24.04.2021

Start nach deutscher Uhrzeit: 25.04.2021, 04:00 Uhr (MEZ)

Vorprogramm 1 (Early Prelims): 00:15 Uhr - 02:00 Uhr

Vorprogramm 2 (Prelims): 02:00 Uhr - 04:00 Uhr

UFC 261 Fight-Card: Diese Fights finden am 24.04.2021 statt

Neben dem Hauptkampf zwischen Usman und Masvidal stehen vier weitere spannende Kämpfe auf der Main-Card. Die Fight-Card von UFC 261 am 24.04.2021 im Überblick:

UFC 261 Main-Card am 24.04.2021

Titelkampf im Weltergewicht:

Kamaru Usman vs. Jorge Masvidal 2

Titelkampf im Strohgewicht

Weili Zhang vs. Rose Namajunas

Titelkampf im Fliegengewicht

Valentina Shevchenko vs. Jessica Andrade

Chris Weidman vs. Uriah Hall

Jimmy Crute vs. Anthony Smith

UFC Early Prelims – Vorprogramm 1 am 24.04.2021

Danaa Batgerel vs. Kevin Natividad

Rodrigo Kazula Vargas vs. Rong Zhu

Jeffrey Molina vs. Qileng Aori

Ariane Canelossi vs. Na Liang

UFC Prelims – Vorprogramm 2 am 24.04.2021

Alex Oliveira vs. Randy Brown

Dwight Grant vs. Stefan Sekulic

Brendan Allen vs. Karl Robinson

Tristan Connelly vs. Pat Sabatini

Usman vs Masvidal 2 live im TV und Stream: Die Übertragung von UFC 261

DAZN wird UFC 261 live ab 04:00 Uhr übertragen. Der Streamingdienstwirdab 04:00 Uhr übertragen. Hier findet ihr den Live-Stream auf DAZN zum Titelkampf Usman vs. Masvidal und allen weiteren Hauptkämpfen. Kommentiert wird das Event von Sebastian Hackl und den Experten Andreas Kraniotakes und Mark Bergmann.

Das hauseigene Streamingportal der UFC überträgt neben dem Main Event auch das Vorprogramm. Der UFC Fight Pass für die Prelims kostet 9,99 Euro – das Hauptprogramm im PPV 17,89 Euro.

Im deutschen Free-TV wird das Event nicht übertragen. Allerdings kann auf DAZN ein Probemonat eingegangen werden und UFC 261 somit kostenlos gestreamt werden.

Zuschauer bei UFC 261: Werden trotz Corona Fans in Jacksonville sein?

Bei UFC 261 wird die Arena erstmals in Zeiten von Corona wieder gefüllt sein. Es wird mit rund 15.000 Zuschauern in der Arena gerechnet. Somit wird UFC 261 nach dem „Super Bowl 2021“ und „WrestleMania 37“ das dritte große Event sein, das vor so vielen Fans stattfindet.