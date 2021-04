Spannende Fights, neue Titelträger und schlimme Verletzungen – Das MMA-Wochenende bei UFC 261 hatte es in sich. Rund 15.000 Zuschauer sahen eine aufregende Show, bei der neben dem Hauptkampf um den Weltergewicht-Titel zwischen dem aktuellen Champion Kameru Usman und Jorge Masvidan standen noch zwei weitere Titelkämpfe auf der Fight-Card standen. Doch gleich zu Beginn kam es zu einem Schreckmoment: Chris Weidmann zog sich eine echte Horrorverletzung zu.

Alle Infos zu den Ergebnissen der Kämpfe und dem Beinbruch von Chris Weidmann bekommt ihr hier.

UFC 261 Ergebnisse und Gewinner: Das sind die Ergebnisse der Kämpfe am 24.04.2021

Neben dem Hauptkampf zwischen Usman und Masvidal standen vier weitere spannende Kämpfe auf der Main-Card. Die Fight-Card und die Ergebnisse von UFC 261 am 24.04.2021 im Überblick:

UFC 261 Main-Card am 24.04.2021

Titelkampf im Weltergewicht:

Kamaru Usman vs. Jorge Masvidal 2: Usman (c) besiegte Masvidal durch einen K.O. (Punch) nach 1:02 in der zweiten Runde.

Titelkampf im Strohgewicht

Weili Zhang (c) vs. Rose Namajunas

Namajunas besiegte Zhang durch einen K.O. (Head Kick & Punches) nach 1:18 in der ersten Runde. Somit geht der Titel an Namajunas.

Titelkampf im Fliegengewicht

Valentina Shevchenko (c) vs. Jessica Andrade

Shevchenko besiegte Andrade via TKO (Elbows) nach 3:19 in der zweiten Runde.

Chris Weidman vs. Uriah Hall

Hall besiegte Weidman durch einen T.K.O. (Beinbruch) nach 0:17 in der ersten Runde.

Jimmy Crute vs. Anthony Smith

Smith besiegte Crute durch einen T.K.O. (Doctor Stoppage) nach 5:00 in der ersten Runde.

UFC Early Prelims – Vorprogramm 1 am 24.04.2021

Danaa Batgerel vs. Kevin Natividad

Gewinner: Batgerel

Rodrigo Kazula Vargas vs. Rong Zhu

Gewinner: Vargas

Jeffrey Molina vs. Qileng Aori

Gewinner: Molina

Ariane Canelossi vs. Na Liang

Gewinner: Canelossi

UFC Prelims – Vorprogramm 2 am 24.04.2021

Alex Oliveira vs. Randy Brown

Gewinner: Brown

Dwight Grant vs. Stefan Sekulic

Gewinner: Grant

Brendan Allen vs. Karl Robinson

Gewinner: Allen

Tristan Connelly vs. Pat Sabatini

Gewinner: Sebatini

Horrorverletzung bei UFC 261: Schienbeinbruch bei Chris Weidmann

Gleich zu Beginn von UFC 261 kam es zu einem echten Schockmoment: Nachdem bereits Jim Crute im Kampf gegen Anthony Smith verletzungsbedingt aufgeben musste, zog sich Chris Weidmann im nachfolgenden Kampf eine Horrorverletzung zu. Weidmann versuchte seinen Gegner mit einem Kick zu attackieren, dieser wurde jedoch von Hall geblockt. Durch den Block brach das Schienbein von Weidmann sodass dieser verletzt aufgeben musste. Der 36-Jährige wird in den kommenden Tagen operiert.

Via Instagram meldetete sich der verletzte UFC-Kämpfer an seine Fans:

Kamaru Usman vs. Jorge Masvidal 2: Favorit, Trailer, Kampf

UFC Boss Dana White (im Interview mit DAZN) sieht Usman in der Favoritenrolle: „Usman hat alle besiegt, die momentan ganz oben in der Division sind. Colby Covington, Gilbert Burns, Leon Edwards und Jorge Masvidal. Nun muss er sogar gegen alle ein zweites Mal antreten, weil er sonst keine Gegner hat. Wenn er so weitermacht, kann er natürlich der Beste der Geschichte werden.“ Die Chance auf einen Sieg von Masvidal ordnet White folgendermaßen ein: „Masvidal muss versuchen, nicht wieder den gesamten Kampf am Boden zu verbringen. Ich glaube, er muss Usman finishen. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig, da Usman ein Kinn aus Stahl hat.“ Das ist der Trailer zum lang erwarteten Rückkampf um den Titel zwischen Kamaru Usman und Jorge Masvidal.

Youtube Der Trailer zum Kampf heute

Zuschauer bei UFC 261: Werden trotz Corona Fans in Jacksonville sein?

Bei UFC 261 wird die Arena erstmals in Zeiten von Corona wieder gefüllt sein. Es wird mit rund 15.000 Zuschauern in der Arena gerechnet. Somit wird UFC 261 nach dem „Super Bowl 2021“ und „WrestleMania 37“ das dritte große Event sein, das vor so vielen Fans stattfindet.

In einem Interview mit DAZN spricht UFC-Präsident Dana White über das Comeback der Fans bei UFC 261: „Ich kann das Event kaum erwarten und die Kämpfe gemeinsam mit 15.000 Fans zusammen zu erleben. Ich freue mich total auf die ganze Atmosphäre, wenn wir in Jacksonville gelandet sind. Endlich finden wieder richtige Weigh-Ins statt, dazu die Kämpfe.“