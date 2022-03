Tagelange Regengüsse haben einige Regionen im Osten Australiens in eine riesige Wasserlandschaft verwandelt. Etliche Menschen sind in den überschwemmten Gebieten bereits gestorben. Die Behörden sprechen von einer „Katastrophe“.

Was ist der Grund für die Überschwemmungen ?

? Welche Gebiete in Australien sind betroffen?

sind betroffen? Was sagen die Meteorologen für die kommenden Tage voraus?

Hier gibt es alle Infos im Überblick:

Überschwemmungen ins Australien: Wie ist die aktuelle Lage?

Die Zahl der Toten bei den verheerenden Überschwemmungen im Osten Australiens steigt weiter. Am Mittwoch seien zwei weitere Opfer in der besonders betroffenen Stadt Lismore bestätigt worden, berichtete der australische Sender ABC unter Berufung auf die Behörden. Damit sind im Bundesstaat News South Wales mittlerweile drei Menschen ums Leben gekommen. Im angrenzenden Queensland wurde der Polizei zufolge ebenfalls ein weiteres Opfer geborgen. Hier starben bislang zehn Menschen. Die Behörden rechneten angesichts der dramatischen Situation in vielen Gebieten mit weiteren Toten.

Was ist der Grund für die Überschwemmungen?

Der Auslöser für das Extremwetter im Osten Australiens mit Unmengen an Niederschlägen war ein sich nur langsam bewegendes Tiefdruckgebiet. In einigen Gegenden hatte es innerhalb von wenigen Tagen so viel geregnet wie sonst in einem ganzen Jahr. Ganze Ortschaften wurden von den Wassermassen quasi „verschluckt“. In vielen Häusern und Straßen standen die braunen Fluten meterhoch. In Gympie erreichte das Wasser die Höhe von Strommasten: Auf Fotos war zu sehen, wie ein Quad in großer Höhe an einer Stromleitung hing, nachdem die Fluten zurückgegangen waren. Australien leidet besonders unter dem Klimawandel. Mitte Januar schwitzten weite Teile von Down Under noch unter einer erbarmungslosen Hitzeglocke. Im Westen des Landes wurden dabei Werte von teilweise mehr als 50 Grad verzeichnet.

Welche Gebiete in Australien sind betroffen?

Von den Überschwemmungen besonders betroffen sind die Bundesstaaten New South Wales und Queensland im Osten Australiens. Besonders schlimm ist die Lage in Lismore im Bundesstaat New South Wales. Da die Deiche der Stadt gebrochen sind, wurden die 43.000 Einwohner aufgefordert, die Stadt zu verlassen. Auch in den Millionenmetropolen Sydney und Brisbane regnet es seit Tagen sehr stark.

Wetter in Australien: Was sagen die Meteorologen für die kommenden Tage voraus?

Noch immer gibt es beim Extremwetter in Australien keine Entwarnung: Meteorologen sagten vor allem für die Region rund um die größte australische Stadt Sydney sowie für den Südosten von Queensland weiteren Starkregen mit möglichen Überflutungen voraus. Der Wetterdienst von Queensland warnte auf Twitter vor „großem bis gigantischem Hagel“ und „möglicherweise zerstörerischen Windböen“.