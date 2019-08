Weil sie zu viel Partyausrüstung dabei hatte, ist eine 50-köpfige Gruppe in der Nähe von Bornheim (Rheinhessen) auf ihrem Weg zum Festival „Nature One“ gestoppt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Gruppe aus dem Raum Freiburg hatte am Donnerstag neben Wohnanhängern und Zelten auch einen eigenen Bieranhänger dabei. „Den hatte die fröhliche Truppe mit Kühlschränken, eigenem Bühnenequipment und allem, was man sonst noch für eine Party benötigt, so vollgestopft, dass er mehr als ein Drittel überladen war.“

Das Gepäck wurde daraufhin auf die anderen Fahrzeuge des Trosses verteilt. Der 23-jährige Fahrer des zuvor überladenen Gespanns nahm das Bußgeld in Höhe von 235 Euro gelassen hin. „„Es geht ja durch 50“ war seine Antwort auf die Ankündigung“, hieß es. Den Punkt in Flensburg werde der Fahrer dagegen ganz allein erhalten.

Abgesehen von dem überladenen Bieranhänger kontrollierte die Polizei nach eigenen Angaben weitere 16 Fahrzeuge auf dem Weg zum Festival nahe Kastellaun (Hunsrück). In zwölf Fällen gab es Beanstandungen, sieben von diesen durften nicht weiterfahren. Im Unterschied zu vorherigen Jahren sei keiner der kontrollierten Fahrer betrunken gewesen oder habe unter Drogeneinfluss gestanden.

Mitteilung