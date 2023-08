Heftige Regenfälle führten im Juli 2021 zu einem rapiden Anstieg des Wasserstands im Fluss Ahr, wodurch Straßen, Brücken, Häuser und andere Gebäude beschädigt oder zerstört wurden. Zahlreiche Menschen verloren ihr Leben, und viele wurden vermisst. Die Flutkatastrophe führte zu einer der schlimmsten Naturkatastrophen in Deutschland in den letzten Jahrzehnten. Spätestens seit dieser Flutkatastrophe haben Überschwemmungen in Deutschland eine höhere Alarmbereitschaft ausgelöst. Wo gibt es derzeit Warnungen vor Überflutungen und welche Gebiete sind in Deutschland besonders gefährdet?

Flutrisiko in Deutschland heute: Diese Gebiete sind aktuell von Überschwemmungen bedroht

Auch in Deutschland bleibt das Risiko von Überschwemmungen eine reale Gefahr. Das „Länderübergreifende Hochwasser Portal“ stellt zum Schutz der Bevölkerung unter https://www.hochwasserzentralen.de/ aktuelle Meldungen und Warnungen vor drohenden Überschwemmungen in Deutschland bereit. Die Seite fungiert als zentrale Anlaufstelle für Informationen über Flusspegel, Wettervorhersagen und Hochwasserrisiken in verschiedenen Regionen. Die Daten werden dabei in Echtzeit bereitgestellt. Im Fokus des Online-Dienstes stehen das regionale und überregionale Flutrisiko durch Hochwasser, übertretende Flüsse oder Sturmfluten. Lokale Überschwemmungsrisiken durch z.B. vereinzelte Gewitter werden von dem Portal nicht berücksichtigt.

Risikogebiete für Überflutungen in Deutschland: Diese Orte sind besonders gefährdet